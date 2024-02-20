Türkiye, tarihinin en sert kış aylarından birini yaşarken, Yozgat'ta kar yağışının neredeyse hiç olmaması, bölge sakinlerini üzüntüye boğuyor.

Özellikle kışla özdeşleşen Yozgat, bu yıl karın eksikliğiyle farklı bir manzarayla karşı karşıya kaldı.

Kar yağışının neredeyse hiç görülmemesi, vatandaşları endişelendiriyor.

Neredeyse yok denecek kadar az yağan kar vatandaşları da endişelendirdi. Vatandaşlar, “Eskiden böyle olmazdı. Geçen sene bu zamanlar hala kar vardı. Kuraklıkla mı karşı karşıyayız” diyerek endişelerini bildirdi.

Kış mevsiminin sonlarında olmamıza rağmen Yozgat'ta hala kar yağışının yaşanmaması, bölge halkının kafalarının karıştırdı.

Bu yıl, beklenen kar yağışı gerçekleşmediği için birçok kişi endişe duyarken gelecek için kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olabileceklerini düşünüyor. Bu durum, Yozgat'taki halk arasında karşılıklı endişe ve tartışmalara neden oldu.