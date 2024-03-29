Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kadınlar Hentbol 1. Lig'de mücadele eden ve ligi 5. sırada tamamlayan Yozgat ASP Kadın Hentbol Takımı oyuncuları ile iftarda bir araya geldi.

Vali Özkan, hentbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ile birlikte Sürmeli Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Özkan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyip taleplerini alarak fikir alışverişinde bulundu.