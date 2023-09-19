Rota Yozgat, "Nereyi, nasıl gezeceğim?" gibi sorulara yanıt bulmak isteyenler için yeni bir çözüm sunuyor.

"Rota Yozgat" uygulaması, şehrin doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve gastronomi deneyimlerini keşfetmek isteyenler için rehber niteliği taşıyor.

YOZGAT’IN ZENGİNLİKLERİNİ TANITIYOR

Uygulama, Yozgat ve ilçelerinde belirlenen bölgelerdeki turistik değerleri 4K fotoğraf ve video, timelapse çekimleri ve 360 derece video çekimleriyle kullanıcılara sunuyor. Rota Yozgat uygulaması sayesinde, şehri keşfederken görsel zenginliklerle tanışmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca, "Rota Yozgat" uygulaması çerçevesinde Yozgat'ın tanıtımına yönelik destinasyonlar ve rotalar da belirlenerek ziyaretçilere sunuluyor.

Program, kullanıcıların şehirdeki önemli yerlere nasıl gidebileceği, ne yapabileceği, nerede konaklayabileceği ve nerede yemek yiyip içebileceği gibi sorulara kolaylıkla cevaplar sunuyor.

ROTA YOZGAT REHBER OLUYOR

"Rota Yozgat" uygulamasıyla, Yozgat'ı gezmeyi düşünenler için bir rehber oluyor. Teknoloji çağına ayak uydurarak geliştirilen bu uygulama, Yozgat'ın zenginliklerini ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için önemli bir kaynak haline geliyor.

Yozgat'ı keşfetmek isteyenler için 4K fotoğraf ve video içeriklerinin yanı sıra timelapse çekimleri ve 360 derece videoların yer aldığı bu uygulama, şehrin cazibesini daha da artırıyor.

Uygulamaya ulaşmak için ROTA YOZGAT tıklayın. (Melike Aslı Arslan)