Kaza, Atatürk yolu Cemil Çiçek Bulvarı üzerinde bulunan Bilim Teknik Koleji önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı yolun karşı tarafına geçmek isteyen lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Nazik Nur İbiş'e ehliyetsiz sürücü E.B. (17) idaresindeki 38 ABC 430 plakalı otomobil çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan öğrenci, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü emniyet ekiplerince yakalanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DUALARLA UĞURLANDI

15 yaşındaki Nazik Nur İbiş öğle namazına müteakiben Çapanoğlu Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yozgat Belediyesi eski Başkanı Kazım Arslan, Belediye personeller çok sayıda vatandaş katıldı. (Alpaslan Demir)