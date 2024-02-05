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Akdağmadeni Gücü Spor hazırlık maçlarına devam ediyor.

Takımın U12 ve U13 takımları Sivasspor ile hazırlık maçları yaptı. Kulübün iki futbolcusu oynanan karşılaşmalarda beğenildi. Kulüp Türk futboluna iki futbolcu kazandırarak futbolcuların lisanslarını Sivasspor’a devretti.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Saadet-Gelecek İttifakı Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Ömer Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak takım koordinatörü İsmet Yaşar’ın koordinasyonunda, Antrenör Hakan Altın’ın gözetiminde U12 ve U13 futbol takımı alt yapı oyuncularımız Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadında Süper Lig takımlarımızdan Sivasspor alt yapı takımı ile üç maçlık hazırlık maçına çıktı. Güzel ve verimli bir hazırlık maçı oldu. İki sporcumuzu Sivasspor alt yapı takımı tarafından beğenildi. Sporcularımızın lisanlarını Sivasspora devredeceğiz ve inşallah iki sporcumuz ilerleyen günlerde Sivasspor alt yapı takımı ile hazırlık maçlarına katılacak. Akdağmadeni Gücü Spor olarak profesyonel futbol yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Oyuncularımızın gelişimi ve adaptasyonları için hazırlık maçlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ev sahibi Sivas Spor teknik heyeti ve oyuncuları başta olmak üzere takım oyuncularımız güzle oyunlarından dolayı kutluyor, hazırlık maçları için bizleri kabul eden Sivasspor’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Yozgat’ı futbolun başkenti yapacaklarını gençlerin hallerini gerçekleştirecek söyleyen Aydoğmuş, “Yıllardır Yozgatlı vatandaşların beklediği Yozgat Şehir Stadyumunun bitirilmesi noktasında ısrarcı olacağız” diye konuştu.