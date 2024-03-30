Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2024 Emekliler Yılı'nda seyahat kolaylığına odaklanarak önemli bir adım attı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun liderliğinde, tren seyahatlerinde emeklilere yönelik özel bir indirim uygulaması başlatıldı. Bu yeni uygulamaya göre, emekliler artık bakanlığa ait trenlerde seyahat ederken %10 indirimden faydalanabilecekler.

Özellikle yaklaşan Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil dönemindeki artan yolcu talebini karşılamak amacıyla, önemli adımlar atıldı. 5-15 Nisan tarihleri arasında ek yüksek hızlı tren seferleri düzenlenecek ve diğer trenlerde kapasite artırımına gidilecek. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, yüksek hızlı tren hatlarında başlayacak ek seferlerle birlikte toplamda 18.084 koltuk kapasitesi artırılacak. Ankara-İstanbul hattındaki günlük sefer sayısı 13'ten 14'e yükseltilirken, Konya-İstanbul hattında ise sefer sayısı 4'ten 5'e çıkarılacak. Ayrıca, Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak cumartesi günleri için de seferler düzenlenecek.

Emeklilerin %10 indirimden yararlanabilmeleri için gereken belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Bu belgeler e-devlet üzerinden ya da bir resmi kurumdan alınabilecek emeklilik belgesini içeriyor. Bu indirim, tüm emeklileri kapsayacak şekilde yıl boyunca geçerli olacak ve onlara seyahatlerinde önemli bir mali kolaylık sağlayacak.