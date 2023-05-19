Sarı Kodlu uyarı içerinde bulunan Yozgat’ı da kapsayan, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan rapora göre batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının azalacağı, kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce tarafından 5 il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege'de 2 ila 4 derece artacak, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgâr, batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esecek.

TURUNCU, SARI KODLU UYARI

Meteorolojiden 5 il için turuncu kodlu toz taşınımı uyarısı yapılırken, 16 il için 'sarı' kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan uyarıda Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale’de oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde gece saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı etkili oluyor.

Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Cumartesi etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İHA/Haber Merkezi