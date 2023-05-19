Sarıkaya Zinnureyn Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu’nda öğrenciler için Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Mahreç, Temel Dini Bilgiler dersleri yanında çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kur’an Kursu’nun genel işleyişi hakkında bilgi veren İlçe Müftülük yetkilileri, öğrencilerin eğitim ve öğretimi hususunda velilerden daha büyük bir hassasiyet beklediklerini söyledi.

“ZAMANINDA VE ÖZENLE YAPIN”

Müftülük yetkilileri tarafından paylaşılan açıklamada, “Müftülüğümüze bağlı olarak hizmet veren Zinnureyn Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursumuzda öğrencilerimiz için Kur'an-ı Kerim, Hafızlık, Mahreç, Temel Dini Bilgiler dersleri yanında çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir. Nezih bir ortamda düzenli öğünlerle beslenme ihtiyaçları karşılanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi hususunda velilerden daha büyük bir hassasiyet bekliyoruz. Ailelerin olumlu katkıları olmadıkça çıkılan bu kutlu yolda başarı elde etmenin imkânsız olacağını hatırlatıyoruz. Öğrencilerimizin iyiliği ve kursumuzdaki hafızlık hizmetinin düzenli ve disiplinli bir şekilde devam edebilmesi için öğrencilerin derslerini zamanında ve özenle yapmaları gerekmektedir. Emeği geçen, maddi manevi katkıda bulunan, eli ve gönlü cömert hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyor sıhhat ve afiyetler diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Ahmet Ayverdi