Emeklilik sürecinde olan EYT'liler için önemli bir adım atılmaya hazırlanılıyor. EYT'lilerin vergi konusundaki yükü azaltılacak ve emekli olduklarında sahip oldukları gayrimenkuller için emlak vergisi ödemelerine gerek kalmayacak.

EYT'liler, emekli maaşlarının yanı sıra bayramlarda ve banka değiştirmede ek ödemeler alabilecekleri gibi, emlak vergisi ödemekten de muaf tutulacaklar. Bu muafiyetten faydalanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen EYT'lilerin evlerinin büyüklüğünün 200 metrekareyi geçmemesi ve tek ev sahibi olmaları gerekiyor. Ayrıca, herhangi bir işte çalışmamış olmaları ve sermaye iradı gelirlerinin belirli bir tutarı aşmaması şartı aranıyor.

Başvuru için EYT'lilerin bağlı bulundukları belediyeye başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Başvuru esnasında 'Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form'u doldurup imzalamaları gerekiyor. Muafiyet, emekli olunan tarihi izleyen sene itibariyle başlayacak.

Muafiyet kapsamında olan EYT'lilerin sahip oldukları tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyetten yararlanabilecekler. Ayrıca, emekli olan EYT'lilerin hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemelerine gerek olmayacak.

Geçmişte vergisini bilmeden ödeyenlere ise 5 yıllık geriye dönük iade hakkı tanınacak. Bu adımlarla Yozgat, emeklilik sürecindeki EYT'lilerin maddi yüklerini azaltmayı hedefliyor.