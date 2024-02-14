Kayseri Şeker, 2023-2024 sezonu pancar bedeli ödemelerine başladı. 13-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak ödemeler bugün start aldı.

Bölge ekonomisine, ülke tarımına ciddi anlamda katkı sağlayan ve üreticiye yönelik desteklerin zamanında yapılması konusunda hassas olan Kayseri Şeker, çiftçiye destekte hız kesmiyor.

13-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak ödemelerin ilk gününde, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Artova, Çamlıbel bölge çiftçilerinin hesaplarına pancar bedelleri yatırıldı.

15 bin 696 çiftçi ile yaptığı sözleşme çerçevesinde Kayseri Şeker, 16 Şubat’ta sona erecek ödeme takvimi ile ''Şeker üretiminde hammadde olarak kullanılan pancarın, üretimini gerçekleştiren çiftçilerin ürettiği pancar bedeli toplam 7 milyar 677 milyon 149 bin liradır. Üretim döneminde ayni ve nakdi avans olarak 3 milyar 200 milyon 463 bin lira ödeme yapılmış olup, kalan 4 milyar 476 milyon 686 bin lira tutar, çiftçilerin hesaplarına yatırılacaktır.

“ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZDİR”

Üreticilerinin ihtiyaçlarının giderilmesinin her şeyden önce geldiğini her platformda dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin şu görüşlere yer verdi: ‘’Biz Kayseri Şeker olarak çiftçilerimizi, ekimden hasada kadar olan süreçte yalnız bırakmıyoruz. Her zaman belirtiğimiz gibi üretimin her aşamasında, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının giderilmesini kendimize bir vazife edindik ve önceliğimiz her zaman çiftçimizin mutluluğudur ”dedi.

Kayseri Şeker’in açıkladığı ödeme takvimine göre çiftçilere aşağıdaki tarihlerde ödeme yapılacak.

13 Şubat 2024 Pınarbaşı, Yeşilhisar, Artova, Çamlıbel

14 Şubat 2024 Sarıoğlan, Çandır, Kayseri Merkez, Yıldızeli, Yenipazar, Bünyan

15 Şubat 2024 Turhal Merkez, Gemerek, Yenifakılı, Sivas, Zile, Niksar, Pazar, Tokat

16 Şubat 2024 Develi, Şarkışla, Boğazlıyan Merkez