Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezinde yüksek kesimler karla kaplandı, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlardan Ali İhsan Gezginci, "Kar çok yağsaydı sularımız bol olur, çiftçiye faydası olurdu. Çiftçinin yüzü gülerdi. Havalar kurak geçiyordu, bazı meyveler de çiçek açtı, bu kar onlara zarar vermiş de olabilir" dedi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Yozgat’ta kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde tüm İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Akdağmadeni - Yukarıyahyasaray Köy yolunda çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimizi yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.