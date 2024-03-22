Ömer Açıkel'den Yozgat'a Tuğçe Kandemir konseri! Ömer Açıkel'den Yozgat'a Tuğçe Kandemir konseri!

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezinde yüksek kesimler karla kaplandı, Çamlık Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluşturdu.

Kar Yağışı Etkili OlduVatandaşlardan Ali İhsan Gezginci, "Kar çok yağsaydı sularımız bol olur, çiftçiye faydası olurdu. Çiftçinin yüzü gülerdi. Havalar kurak geçiyordu, bazı meyveler de çiçek açtı, bu kar onlara zarar vermiş de olabilir" dedi.

Kar Yağışı Etkili Oldu1ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Yozgat’ta kar yağışının devam ettiği yüksek kesimlerde tüm İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar Yağışı Etkili Oldu2Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Akdağmadeni - Yukarıyahyasaray Köy yolunda çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimizi yoğun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi/AA