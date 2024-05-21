Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde 11-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türk Okçuluğu Puta Koşu Salon Yarışmalarında Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü; Kadınlar Bireyselde Hande Değirmenci’yle 2’ncilik, Kadınlar Takımda 3’ncülük, Erkekler Takımda ise 2’ncilik kupasıyla döndü.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Ünilig Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Açık Hava Puta Koşusunda Yozgat Bozok Üniversitesi Geleneksel Türk Okçuluğu Kulübü; Ünillig Erkekler Takımı 1’nciliği Barış Kendirli Türkiye’1’ncisi,Bünyamin Can Akkuş 4’üncü, İbrahim Halil Tok 5’inci, Kızlar Takımı Kategorisinde 4’üncü oldu.
Ünilig Düzce Menzil Koşusunda ise Mehmet Oral Türkiye 2’ncisi, Bünyamin Can Akkuş 4’üncü, Barış Kendirli 5’inci oldu.