Kardeşler arası miras paylaşımında yaşanan mal kaçırma durumlarında eşit pay alamayanlar için büyük fırsat doğdu.

Kardeşler arası miras paylaşımında yaşanan mal kaçırma durumlarında yapılması gerekenleri Ünlü avukat Oğuz Yavuz, anlattı.

Miras paylaşımında yaşanan mal kaçırma durumlarına son vermek adına eşit pay alamayanlar için büyük bir fırsat doğuyor. Avukat Oğuz Yavuz, miras paylaşımındaki bu hukuki sorunlara yönelik çözüm önerilerini açıkladı.

Yavuz, miras paylaşımında mal kaçırma durumlarına ilişkin gerçekleşen davalardan örnekler vererek konuya açıklık getirdi. "Bir baba düşünelim, bir kızı ve bir oğlu var. Babanın vefatı durumunda, normal şartlarda bu evin çocuklar arasında adil bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Ancak baba, oğluna mal bırakmamak adına taşınmazı kızına devrediyor. Bir diğer örnek ise bir evin, oğluna veya komşusuna el altından satılmış gibi gösterilerek kaçırılması" şeklinde konuşan Yavuz, bu tür durumların hukuki çözümlerini paylaştı.

Avukat Oğuz Yavuz, miras paylaşımında mağdurların bu tip durumlarla başa çıkabilmek için izlemeleri gereken yolu şu şekilde açıkladı: "Bu tür durumlarda mirası bırakan kişi vefat etmiş olsa dahi, tapu başkalarının adına kayıtlı olsa bile, mal kaçıranlardan pay alacak olan kişi bu parayı talep edebilir."

Miras paylaşımı, bir kişinin ölümü veya gaiplik kararı verilmesi durumunda geride bıraktığı malvarlığının tespit edilmesi ve mirasçılar arasında adil bir şekilde dağıtılması sürecini ifade eder. Oğuz Yavuz'un önerileri, bu tür hukuki sorunlarla karşılaşan bireyler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.