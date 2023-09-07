AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat eski Milletvekili Yusuf Başer, Başkanı Osman Yılmaz’ın ailesi, yakınları başsağlığı dileklerinde bulunarak açıklamada bulundu.
“Değerli dostum, önceki dönem Ahmetfakılı Belde Başkanımız, Sorgun Yeniyer Beldesi önceki dönem Belediye Başkanımız Osman Yılmaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve AK Parti camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı âli olsun inşallah” dedi. (Melike Aslı Arslan)