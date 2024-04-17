Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Yozgat’ta yatırım ve projesi bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş müdürleri 2024 yılı birinci dönem sonu itibariyle yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi sundu.

“İLETMEKTE YARAR VAR”

Gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası göreve gelen belediye başkanlarına hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve görevden ayrılan eski belediye başkanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Özkan, “Devlet adaletle büyür, tevazu ve merhametle yol yürür, cesaretle yol alır. Görev alan arkadaşlarımıza bu hususu her zaman benim naçizane tavsiyem olarak iletmekte yarar görüyorum. Allah kolaylık versin, Allah utandırmasın, Allah utanç yaşatmadan dosdoğru doğru yürümeyi ve yüce Türk milletimize hizmet etmeyi hepimize nasip etsin” dedi.

Yozgat’ta gerçekleşen yatırımlar hakkında bilgi veren Özkan, “Yozgat’ta bir yandan tamamlanan bir yandan halihazırda devam eden bir yandan da başlayacak olan çeşitli yatırımlarımız olacak. Şuana kadar toplam bütçe bedelimiz ilimizde devam eden ve tamamlanan yatırımlarda 62.2 milyon liralık bir yatırım bütçemiz olacak” diye konuştu.

“GAYRETİMİZ YOZGAT İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPMAK”

Toplantıda Belediye Başkanı Kazım Arslan da konuşma gerçekleştirdi. Arslan yaptığı konuşmada, “Az önce Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi bizim için yeni bir dönem başladı. İnşallah bu dönem hepimiz için birlikte yapacağımız hayırlı hizmetlere vesile olur. Hepimizin neticede gayreti Yozgat için güzel bir şeyler yapmak. Daha önceki görev yaptığımız dönemde sizlerle gayet güzel, uyumlu çalışmalar yaptık. İnşallah bunlar yine bu şekilde devam edecek. Tabi arkadaşlarımız koordinasyon kurulumuz için bir sunum hazırladılar. Ama üzerinde revize edilmesi gereken şeyler var. Yeniden üzerinde düzenlenmesi gereken hususlar var. Bizim ilave edeceğimiz şeyler var. Takdir edersiniz ki süre bunun için yetmedi. İnşallah önümüzdeki toplantıda sizlere bu konuda daha geniş bir şekilde bilgilendirmiş olacağız. Ben tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

229 PROJEDEN 13’Ü TAMAMLANDI

2024 yılı birinci dönem sonu itibariyle genel bütçe ve mahalli idare yatırımları olarak: Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 29,6 milyar lira proje bedelli “47 adet” proje, tarım sektöründe 27 milyar lira proje bedelli "86 Adet" proje, enerji sektöründe 381,7 milyon lira proje bedelli “7 adet" proje, eğitim sektöründe 2,2 milyar lira proje bedelli "29 adet" proje, sağlık sektöründe 137,1 milyon lira proje bedelli "5 adet" proje, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 614 milyon lira proje bedelli "2 adet" proje, diğer kamu hizmetleri ve sosyal sektöründe 2,4 milyar lira proje bedelli "52 adet" proje, konut sektöründe 6,2 milyon lira proje bedelli "1 adet" proje, olmak üzere; 62,2 milyar lira proje bedelli, toplam 229 proje uygulandı.

Önceki yıllar harcaması 16,6 milyar lira, projelerin 2024 yılı ödeneği 6,4 milyar lira olarak belirlendi.

2024 yılı birinci dönem sonu itibariyle ise ulaştırma ve haberleşme sektöründe 72,3 milyon lira, tarımda 1,2 milyon lira, enerjide 1 lira, eğitimde 111,3 milyon lira, sağlıkta 6,9 milyon lira, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 6,7 milyon lira, diğer kamu hizmeti ve sosyal sektöründe 132,6 milyon lira, konut sektöründe 1 milyon lira olmak üzere; 332,2 milyon lira harcama yapıldı.

Bu projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 27,13'dür.

Yozgat’ta 229 projeden 13 adet tamamlandı, 151 adet projede çalışmalar devam ediliyor, 37 adet proje ihale aşamasında, 28 projeye ise başlanmadı.