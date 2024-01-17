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Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Boğazlıyan ilçesine 2023 yılında 49 milyon 970 bin liralık yatırım yapıldı.

2023 yatırım çalışmaları kapsamında kırsal altyapı çalışmalarına 7 milyon 567 bin lira, proje ve üstyapı çalışmalarına 42 milyon 403 bin lira, toplamda 49 milyon 970 bin lira yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Reglaj ve stabilize çalışmaları kapsamında 165 kilometre yama çalışması, 200 kilometre greyderli bakım ve 21 kilometre kumlama çalışması yapıldı. Karla mücadele çalışmalarında 22 adet köyde 380 kilometre karla mücadele edildi. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım kapsamında 10 adet içme suyu tesisi bakımı yapıldı. Güneş enerjili sulama (GES) projesinde 30 adet GES projesi hayata geçirildi. Milli Eğitim Hizmetleri çalışmalarında 1 adet 8 derslik anaokulu 1 adet 12 derslik ortaokulu yapıldı. Sağlık hizmetleri çalışmaları kapsamında 1 adet ilçe sağlık müdürlüğü 1 adet 112 acil sağlık merkezi hizmete girdi” ifadelerine yer verildi.