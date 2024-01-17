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SürmeliGaz çatısı altında toplam 20 noktada 90 personel ve 17 Araç ile 7 gün 24 saat doğal gaz dağıtım hizmeti verdiklerini, 290 binlik bir nüfusa hizmet ettiklerini vurgulayan Salman, önümüzdeki yıl 1 yeni beldeye daha yatırım yapacaklarını belirtti.

Bu beldenin Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi olduğunu belirten Salman, Bahadın Beldesinin projelerinin hazırlanarak 2024 yılı yatırım programına eklendiğini söyledi.

Salman, yatırım faaliyetlerini hızla yürüttüklerini, şu ana kadar tüm bölgelerde bin 735 kilometrenin üzerinde hat çekildiğini, bu rakamın 133 kilometresinin çelik hat, bin 116 kilometresinin polietilen hat, 485 kilometresinin ise servis hatlarından oluştuğunu, 33 bin 350 civarında da servis kutusu montajı yapıldığını ifade etti.

Yıllık tüketim ve abone oranları hakkında da açıklamalarda bulunan Salman, 2023 yılı verilerine göre SürmeliGaz bölgesinde 152 milyon sm3’lük işlem hacminin olduğu belirtti.

Salman, abone sayılarına değinen Salman, Yozgat 54 bin 815, Sorgun 29 bin 939, Yerköy 13 bin 802, Boğazlıyan 9 bin 806, Çiçekdağı 4 bin 142, Çekerek 3 bin 927, Sarıkaya 8 bin 172, Akdağmadeni 8 bin 623, Şefaatli 3 bin 611, Saraykent 2 bin 199 Aydıncık 557, Çayıralan 560, Çandır 810, olmak üzere Sürmeli Gaz bölgesinde toplam 140 bin 963 BBS aboneye doğal gaz dağıtım hizmetlerini sunduklarını söyledi.

Çalışmalarında ‘önce güvenlik’ ve ‘çevreyi koru’ sloganlarını önemsediklerini, vatandaşların ve çalışanlarının güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını, kontrol faaliyetleri ve kaçak arama işlemlerinin periyodik olarak yapıldığını vurgulayan Salman, vatandaşlara doğal gaz konforunu kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunmanın şirket misyonları içerisinde yer aldığını ifade etti.

Abonelerine doğalgaz rahatlığını hissettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Salman, şehirlerin doğal gaz ile nefes aldığını, temiz hava solumanın insanlar üzerinde pozitif etki sağladığını belirterek, artık insanların sağlıklı nefes aldığını, ekonomik yakıt kullandığını, kömür isinden külünden kurtulduğunu, odun kovası taşımanın unutulduğunu, hanımların ve özellikle yaşlıların rahata kavuştuğunu dile getirerek henüz abone olmamış vatandaşları doğal gaza abone olmaya ve bu konforu yaşamaya davet ediyorum dedi.