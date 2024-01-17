Her yörenin kendine ait bir şivesi ve deyişleri vardır. Yozgat’ın da yöresine özgü kelimeleri bulunur. Peki, bu kelimelerden “Bekitmek” ne demek? Bu kelimelerin anlamları nedir? İşte detaylar:

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Türkiye’nin tam ortasında ye alan Yozgat’ın kendine özel bazı deyişleri mevcuttur. Bu deyişler, Yozgat'ın zengin kültürel mirasından ve geleneksel yaşam tarzından kaynaklanan özgün ifadelerdir. Yerel halk arasında günlük konuşmada ve geleneksel etkinliklerde sık sık kullanılırlar. Bu deyişler, Yozgat'ın benzersiz kimliğini yansıtan önemli bir dil zenginliğini ifade eder.

Yozgat'ta bugün askıdan iniyor! Yozgat'ta bugün askıdan iniyor!

Yozgat’a özgü “Bekitmek” kelimelerinin ne olduğu ve anlamları araştırılıyor. Peki, bu kelimelerin anlamları nedir?

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BEKİTMEK NE DEMEK?

Bekitmek: Sıkıştırmak

Kaynak: Melike Aslı Arslan