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Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıla coşkuyla geçişin kutlandığı Adana'nın Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şehrin merkezinde, meydana yerleştirilen "2025" yazısı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Türkiye'nin dört bir yanında yılbaşı hazırlıkları hız kazanırken, Adana'nın gözde meydanlarından biri olan İstasyon Meydanı'nda "2025" yazısıyla yapılan süslemeler ilginç bir konu haline geldi. Şehir genelinde değişik noktalarda rastlanan 2025 yazıları, Adanalıları bir sonraki yılın beklentileriyle heyecanlandırıyor.

Geçtiğimiz yıl aynı meydana "2024" yazısının yerleştirildiği hatırlanırken, bir esnaf bu gelenekle ilgili olarak, "Biz Adanalılar, her yıl bir sonraki yılın coşkusunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye 2023 yılını kutlarken bizler 2024 yılını kutluyoruz. Huzur içinse neşe içinde ilimizde güzel bir sene diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adana'da yaşayan vatandaşlar, bu alışılmış gelenekle birlikte yeni yılın gelişini farklı bir perspektiften kutlamaya devam ediyor. İstasyon Meydanı'ndaki "2025" yazısıyla birlikte, şehirde oluşturulan bu özel atmosfer, sosyal medyada da geniş ilgi görmeye devam ediyor.