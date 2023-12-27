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AK Parti, İstanbul'daki yüksek yaşam maliyetini gerekçe göstererek bir adım atmıştı. Ancak, Ankara'dan İstanbul'a taşınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) personeli için önerilen aylık 45 bin lira ek tazminat teklifi, alınan olumsuz tepkiler üzerine iptal edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinde yer alan düzenleme, BDDK başkanı, üyeler, başkan yardımcıları, başkan müşaviri, daire başkanları, uzmanlar ve ünvanlı meslek personeline her ay hayat pahalılığı nedeniyle ek tazminat ödenmesini içeriyordu. Ancak, bu teklifin içinde bulunan 52. madde metni, Ankara'dan İstanbul'a taşınan 400 BDDK personeli için yapılacak ek ödemeleri düzenliyordu.

Önerge metninde, ek tazminatın belirli bir üst sınırda tutulacağı ve her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen tutarın aşılmayacağı belirtilmişti.

Memur maaş katsayısı dikkate alındığında, 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenmesi planlanmıştı.

Ancak, düzenleme, "BDDK'ya ayrımcılık mı yapılıyor?" şeklindeki eleştirilere maruz kaldı. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül'ün önergesiyle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek madde metni tekliften çıkarıldı.