Dolar ve altın gibi geleneksel yatırım araçlarından vazgeçip paralarını bankalara yatıranların yanı sıra, ev veya araçlarını satıp elde ettikleri parayı banka mevduat hesaplarına aktaranlar da artıyor. Ancak, dikkatleri üzerine çekmeyen ancak en karlı yatırım aracı olarak bilinen bir seçenek mevcut. İşte detaylar...

Merkez Bankası, politika faizini 500 baz puan yükselterek yüzde 50 seviyesine çektiğinde, gözler hemen mevduat faizlerine çevrildi. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan, mevduat faizlerindeki son durumu kapsamlı bir şekilde ele aldı. İşte Doğan'ın analizi...

Son günlerde dikkatimi çeken bir konu var: "Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Belirli bir miktar parayı bankaya yatırırsan ne kadar kazanç elde edersin?" Ancak, bu kazanç reel mi, bunu sorgulayan pek yok. Peki, bu ortamda enflasyonun üstünde bir getiri mümkün mü? Aslında mümkün; ancak maalesef altın, faiz, dolar ya da hisse senedi gibi diğer yatırım araçlarının dışında birçok insanın haberdar olmadığı bir seçenek mevcut.

Bu seçenek nedir peki? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES). Bazıları "sadece bir tasarruf aracı, yatırım değil" diye belirtebilir. Ancak, bu artık geçerli değil. Özellikle emeklilik şirketleri ve fon yönetim şirketlerine yatırım danışmanlığı imkanı sağlandığından beri, durum değişti. BES'in bu özelliğini fark edenlerin sayısı arttı ve bugün sisteme giren paranın yüzde 40'ı yatırım amacıyla geliyor.

BES, ALTIN, DOLAR, FAİZ, HİSSE

BES'in ve diğer yatırım araçlarının getirilerine bir göz atalım. 2024 yılının Ocak ayından bu yana BES'in ortalama getirisi yüzde 15.05 oldu. Ortalama getiri ifadesi, tüm emeklilerin fonlarının ortalamasından bahsediyoruz, daha sonra fon bazında da detaylı bir şekilde ele alacağız. Aynı dönemde enflasyon yüzde 11.54 olduğuna göre, BES enflasyonun 3.51 puan üzerinde bir getiri sağlamış oldu.

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının getirilerine de bir göz atalım. Hisse senetleri (BIST-100) yüzde 19.54, mevduat faizi yüzde 9.71, altın yüzde 19.21 ve dolar yüzde 9.82 oranında getiri sağladı. Bu verilere göre, enflasyon karşısında altını tercih edenler yüzde 7.67 puan, hisse senetlerini tercih edenler ise 8 puanlık bir reel getiri elde etmişlerdir.

Yani, yatırımları enflasyon karşısında değerlenmiş görünüyor. Bu dönemde faiz getirisi yüzde 9.71, dolar getirisi ise yüzde 9.82 olarak gerçekleşti. Enflasyon yüzde 11.54 olduğuna göre, faiz yüzde 1.93 puan, dolar ise 1.72 puanlık bir negatif getiri sağlamış oldu.

Daha net ifade etmek gerekirse, faizi ve doları tercih eden yatırımcılar, yatırımlarının enflasyon karşısında eridiğini gördüler. Bu tabloya bakarak, BES'in, hisse senetleri ve altının ardından enflasyonun üzerinde reel getiri sağlayan üçüncü yatırım enstrümanı olduğunu söyleyebiliriz.

İKİ BUÇUK AYDA %22.07 GETİRİ

Ancak, ortalama getiriden çıkıp emeklilik fonlarına odaklanırsak, işte orada tablo değişiyor. Dediğim gibi, emeklilik şirketleri ve fon yönetim şirketlerine yatırım danışmanlığı imkanı tanındığından beri, BES artık sadece bir tasarruf aracı değil, aynı zamanda bir yatırım aracı haline dönüştü.

Tasarruflarını veya yatırımlarını kendi seçtikleri fonlarda değerlendirmek yerine bu işi emeklilik şirketlerine veya portföy yönetim şirketlerine bırakanlar, bu birikimlerinin değer kazandığı Değişken-Agresif Fonlardan önemli bir getiri elde ettiler. İki buçuk ayda bu fonlar yüzde 22.07 getiri sağladı. Bu, enflasyonun 10.53 puan üzerinde bir getiri demek.

Diyelim ki bu fonu tercih etmediniz, hisse fonunu seçtiniz; aynı dönemde emeklilik fonları içindeki hisse fonları yüzde 20.32 getiri sağladı. Bu da enflasyonun 8.78 puan üzerinde bir getiri anlamına geliyor.