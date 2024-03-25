Emekli vatandaşlara yönelik kritik bir uyarı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla kamu bankaları, emeklilere sağlayacakları yeni promosyonlar için başvuruların bugünden itibaren başlayacağını duyurdu. Kamu bankalarının üst sınırları yüzde 140, alt sınırları ise yüzde 160 artışla güncellenirken, özel bankalar da bu gelişmeye yanıt vererek harekete geçti. Beklenen promosyon ödemelerinin nakit bazda en az 15 bin liraya kadar yükseleceği belirtiliyor.

Ahaber'in haberine göre; Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank, emeklilere 3 ila 5 bin lira arasında promosyon ödemesi yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl için promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını ifade etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü (bugün) itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını, 28 Mart'tan itibaren ise ödemelerin hesaplara yatırılacağını vurguladı.

Emekli sayısının artmasıyla birlikte bankaların emekliler için promosyon rekabeti de artmıştı. Promosyon başvuruları, ilgili bankaların şubeleri, internet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM'ler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Promosyon ödemelerinden faydalanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor. Ancak emekliler, promosyon hesaplarına göre maaşlarını başka bir bankaya da taşıyabiliyor. Bunun için bankaya bildirim yapmak gerekiyor, bildirim banka şubeleri veya e-devlet üzerinden yapılabilir.

Emekli maaşı promosyonu, tüm emekli aylığı alan bireylere sunulan ek bir prim uygulamasıdır. Bu promosyondan yararlanmak için üç yıllık taahhüt süresi dolmuş veya emekli maaşını yeni alacak kişilerin başvuruda bulunması gerekmektedir. Promosyondan faydalanmak isteyenler, hesaplarının bulunduğu bankaya giderek sözleşme imzalamak zorundadır.

Bankalar, emeklilere sundukları promosyon miktarlarını artırarak ve diğer avantajlarla destekleyerek müşteri kaybını önlemek amacıyla çeşitli kampanyalar düzenlemektedirler.