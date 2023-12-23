Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. haftasında Kayseri'de oldukça kritik bir maç oynanacak. Yozgat Bozokspor, Hacılar Erciyesspor sahasında konuk olacak. 18 puanla 3’üncü sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın Fevzi Mercan Stadı'ndaki maçta 28 puanı bulunan Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

Saat 13.00'te başlayacak maçta hakem Hasan Uyduran düdük çalacak. 12 Bingölspor'un müsabaka oynamadan BAY geçeceği haftada Malatyaspor sahasında Dersimspor ile karşılaşacak.

Develigücü Bingöl'de Gençspor'un konuğu olacak. Erzincan Ulalarspor ile Rüstempaşa'nın 3 puan mücadelesi vereceği haftada Aksaray Gençlikspor ile de Kangal Termikspor karşılaşacak.