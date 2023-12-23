Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. haftasında Kayseri'de oldukça kritik bir maç oynanacak. Yozgat Bozokspor, Hacılar Erciyesspor sahasında konuk olacak. 18 puanla 3’üncü sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın Fevzi Mercan Stadı'ndaki maçta 28 puanı bulunan Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

Yozgat Kayseri’nin konuğuSaat 13.00'te başlayacak maçta hakem Hasan Uyduran düdük çalacak. 12 Bingölspor'un müsabaka oynamadan BAY geçeceği haftada Malatyaspor sahasında Dersimspor ile karşılaşacak.

Yozgat Kayseri’nin konuğu 1

Kırşehir'de heyecan dorukta: Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Çorum, Tokat'tan güreşçiler yarışıyor Kırşehir'de heyecan dorukta: Yozgat, Sivas, Kırıkkale, Çorum, Tokat'tan güreşçiler yarışıyor

Develigücü Bingöl'de Gençspor'un konuğu olacak. Erzincan Ulalarspor ile Rüstempaşa'nın 3 puan mücadelesi vereceği haftada Aksaray Gençlikspor ile de Kangal Termikspor karşılaşacak.

Kaynak: İHA