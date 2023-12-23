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Yaşanılabilecek en kötü 10 şehrin belirlenmesi için yapılan araştırmada ilk 10 giren şehirler ise şaşırttı.

Sıralama listesinin ilk sırasında İstanbul’un yer alması şaşırtırken ilk 10’a giren şehirlerarasına Yozgat’ta girdi.

Araştırma sonuçlarına göre yaşanabilirlik açısından en kötü 10 şehir şu şekilde sıralanıyor:

1. İstanbul

2. Hakkari

3. Adana

4. Konya

5. Yozgat

6. Şırnak

7. Ağrı

8. Bitlis

9. Bayburt

10. Ankara

Bu sıralama, çeşitli faktörlerin birleşiminden ortaya çıkarken şehirlerarasındaki yaşam kalitesi farklarını ise gözler önüne serdi.