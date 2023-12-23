Yaşanılabilecek en kötü 10 şehrin belirlenmesi için yapılan araştırmada ilk 10 giren şehirler ise şaşırttı.

Karar Resmi Gazete’de: Yeni düzenlemeler yapıldı! Karar Resmi Gazete’de: Yeni düzenlemeler yapıldı!

Sıralama listesinin ilk sırasında İstanbul’un yer alması şaşırtırken ilk 10’a giren şehirlerarasına Yozgat’ta girdi.

Araştırma sonuçlarına göre yaşanabilirlik açısından en kötü 10 şehir şu şekilde sıralanıyor:

istanbul

1. İstanbul

hakkari

2. Hakkari

adana

3. Adana

konya

4. Konya

IMG_6325

5. Yozgat

şırnak

6. Şırnak

ağrı

7. Ağrı

bitlis

8. Bitlis

bayburt

9. Bayburt

ankara

10. Ankara

Bu sıralama, çeşitli faktörlerin birleşiminden ortaya çıkarken şehirlerarasındaki yaşam kalitesi farklarını ise gözler önüne serdi.

Kaynak: Melike Aslı Arslan