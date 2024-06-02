AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, toplantıdan sonra açıklamada bulundu.

Milletvekili Akgül açıklamasında, “Liderimizin izinde, büyük AK Parti Ailesi olarak bir ve beraberiz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bu yıl 31. düzenlenen AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantımız için Kızılcahamam'dayız. Kampımız ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı ve uğurlu olsun. İlk günkü aşkla, inandığımız yolda, inandığımız liderimizle, durmak yok yola devam” şeklinde konuştu.

Milletvekili Şahan ise açıklamasında, “AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampımızı gerçekleştirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Bakanlarımız ve değerli Milletvekili arkadaşlarımızla Kızılcahamam’dayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşecek kampımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısının 31’incisinde beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade ederek, istişare toplantısının ülkeye, millete, demokrasi için şimdiden hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, bugün ve yarın, belirlenen konu başlıklarında Genel Başkan Yardımcısı ve Bakanların geniş bir yelpazede sunumlarını yapacaklarını hem partinin gündemindeki meseleleri konuşacaklarını, hem de ülkeyi ve tüm insanlığı ilgilendiren konuları 2 gün boyunca kapsamlı bir şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Erdoğan, bugüne kadar gerçekleştirdiği 30 İstişare Toplantısında olduğu gibi, demokratik bir atmosferde, katılımcı bir anlayışla, kardeşliğin ve muhabbetin hâkim olduğu bir iklimde, sizlerin kıymetli fikirlerini alacaklarını aktardı.

Geçen sene hem 6 Şubat depremleri, hem de çok yoğun geçen 14-28 Mayıs seçimleri dolayısıyla toplantımızı ertelemek durumunda kaldıklarını bildiren Erdoğan, “Seçimlerin hemen ardından da, tüm vaktimizi ve enerjimizi depremin yaralarının sarılması başta olmak üzere ülkemizin acil sorunlarının çözümüne teksif ettik. Elbette burada bulunan arkadaşlarımızın hemen hepsiyle çeşitli vesilelerle bir araya geldik, görüş alışverişinde bulunduk. AK Partiyle özdeşleşmiş, Türk siyasetine AK Parti’nin kazandırdığı istişare toplantılarının farklı anlamları ve önemi olduğunu çok iyi biliyoruz. Son bir yıldır ülkemizin adeta gündemini kaplayan seçim maratonunun da tamamlanmasıyla öncelikle siz kardeşlerimizle beraber olalım istedik. İstişare toplantılarımızı devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“TEMMUZ’UN 1 VE 2’SİNDE, BU DEFA BELEDİYE BAŞKANLARIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Temmuz’un 1 ve 2’sinde, Kızılcahamam’da bu defa belediye başkanlarımızla bir araya geleceklerini açıklayan Erdoğan, siyasi sorumluluğunun gereğini yerine getirmenin yanı sıra; son bir yılda yaşanan üç seçimin de kapsamlı muhasebesini yapacaklarını söyledi.