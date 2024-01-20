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AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun’a giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sorgun İlçe Teşkilatı ile birlikte Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nu ziyaret eden Milletvekili Şahan, Sorgun YHT’nin yapımının tamamlanması ve hizmete geçmesi hususunda yerinde incelemelerde bulunduğunu aktardı.

Daha sonra Sorgun ilçesine yapılan okullarda incelemeler yapan Şahan, Sorgun Agahefendi Mahallesinde yapılan 8 derslikli anaokulunun toplam maliyetinin 18 milyon 500 bin lira olduğunu aktardı.

Milletvekili Şahan, “Sorgun İlçe Teşkilatımızla birlikte Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’nu ziyaret edip, yapımının tamamlanması ve hizmete geçmesi hususunda yerinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldık. Sorgun Agahefendi Mahallesinde yapılan 8 derslikli Anaokulu Toplam Maliyet; 18 milyon 500 bin lira Milli Eğitim Bakanlığından Toplam Aktarılan 13 milyon 500 bin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden toplam aktarılan 2 milyon 500 bin. Anaokulumuzun hizmete hazır hale gelmesi hususunda tüm çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldık” ifadelerini kullandı.