Tahmini Okuma Süresi: dakika

İl Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslardan Yozgatlı kadınlar yaralanmaya devam ediyor.

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi tarafından Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda İğne Oyası Yapımı Kursu'nun dönem sonu sergisi gerçekleştirildi.

İğne Oyası Yapımı Kursu'nda kadınların bin bir emekle hazırladığı ürünlerin sergilendiği dönem sonu etkinliği hakkında İl Halk Eğitimi Merkezince, “Milli Eğitim Vakfı İlkokulunda açılmış olan ‘İğne Oyası Yapımı Kursu'nun’ dönem sonu sergisi yapıldı. Kursiyerleri ile yoğun ve verimli bir dönem geçiren eğiticimiz Gamze Kılıç'a teşekkür ediyor başarılar diliyoruz” denildi.