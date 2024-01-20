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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “e-Devlet hesabınıza giriş yapılmıştır, kontrol edin” şeklindeki asılsız mesajlara ve iletilen sahte bağlantılara dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünce, “e-Devlet hesabınıza giriş yapılmıştır, kontrol edin” şeklindeki dolandırıcılık amaçlı mesajlara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

İletilen sahte linklerin oltalama amaçlı olduğunun unutmaması gerektiğini söyleyen İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların dikkat etmesi gerektiği noktaları ise şu şekilde sıraladı: “Resmî kurumlar taklit edilerek oluşturulan oltalama amaçlı bağlantılara itibar etmeyin. Oluşturulan sahte sitelerin kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirmek amaçlı olduğunu unutmayın. E-devlet kapısı ile ilgili işlemlerinizi resmî uygulama veya e-devlet resmî internet adresi üzerinden takip edin.”