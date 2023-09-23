Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; YozgatAkdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, ÇayıralanÇekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Yozgat namaz vakitleri… (1)

YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ, YOZGAT VE İLÇELERİ NAMAZ VAKİTLERİ;

Vakitler                                                 İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                                              04:58   06:22     12:38     16:03     18:45   20:03

Akdağmadeni                                 04:54   06:17     12:34     15:59     18:41     19:59

Aydıncık                                           04:56   06:20     12:37     16:01     18:43     20:02

Boğazlıyan                                       04:57   06:20     12:37     16:02     18:43     20:01

Çandır                                              04:56    06:19     12:36     16:01     18:42     20:00   

Et ve Süt Kurumu işçi alımı yapacak! Son başvuru tarihi 25 Eylül Et ve Süt Kurumu işçi alımı yapacak! Son başvuru tarihi 25 Eylül

Çayıralan                                         04:56    06:18     12:35     16:00     18:42     19:59

Çekerek                                           04:55    06:19     12:36     16:01     18:42     20:01

Kadışehri                                        04:54    06:18     12:34     15:59     18:41    20:00

Saraykent                                      04:56   06:19     12:36     16:01     18:42     20:00

Sarıkaya                                         04:56   06:19     12:36     16:01     18:43     20:01

Şefaatli                                          04:59   06:22     12:39     16:04     18:45     20:03

Sorgun                                            04:57   06:20     12:37     16:02     18:44     20:02

Yenifakılı                                        04:58   06:21     12:38     16:03     18:44     20:02

Yerköy                                             05:00   06:23     12:40     16:05     18:46     20:04

(Haber Merkezi)