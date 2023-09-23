Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ, YOZGAT VE İLÇELERİ NAMAZ VAKİTLERİ;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 04:58 06:22 12:38 16:03 18:45 20:03

Akdağmadeni 04:54 06:17 12:34 15:59 18:41 19:59

Aydıncık 04:56 06:20 12:37 16:01 18:43 20:02

Boğazlıyan 04:57 06:20 12:37 16:02 18:43 20:01

Çandır 04:56 06:19 12:36 16:01 18:42 20:00

Çayıralan 04:56 06:18 12:35 16:00 18:42 19:59

Çekerek 04:55 06:19 12:36 16:01 18:42 20:01

Kadışehri 04:54 06:18 12:34 15:59 18:41 20:00

Saraykent 04:56 06:19 12:36 16:01 18:42 20:00

Sarıkaya 04:56 06:19 12:36 16:01 18:43 20:01

Şefaatli 04:59 06:22 12:39 16:04 18:45 20:03

Sorgun 04:57 06:20 12:37 16:02 18:44 20:02

Yenifakılı 04:58 06:21 12:38 16:03 18:44 20:02

Yerköy 05:00 06:23 12:40 16:05 18:46 20:04

(Haber Merkezi)