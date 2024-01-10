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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ziyarette Arzu Özkan’a, Vali Yardımcısı Adnan Kayık'ın eşi Filiz Kayık ve Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın eşi Cansu Aydın eşlik etti.

Özkan ziyaret kapsamında 23 Aralık 2023 tarihinde Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, 17 Ağustos 2022 tarihinde Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir ve 26 Mayıs 2022 tarihinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'ın Sorgun ilçesinde ikamet eden ailelerini ziyaret etti.

Arzu Özkan, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.