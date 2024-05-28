Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'ı ziyaret etti.

Valisi Özkan, Kaymakam Muharrem Coşgun, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve Belediye Başkanı Fatih Arslan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Vali Özkan ve beraberindekiler, Başkan Arslan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Arslan, Vali Özkan ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve genel sekreterimizin ziyareti için teşekkür ederim. Bu ziyaret, bizlere moral ve güç vermiştir. İlçemizin ve şehrimizin kalkınması için birlikte çalışmaya hazırız."

Vali Özkan ise, "Başkan Arslan'a yeni görevinde başarılar dilerim. Yozgat için birlikte güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.