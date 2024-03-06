Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile söyleşi programında buluştu.

Programa Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Nezahat Güçlü, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Fakülte Dekanları, Öğretim Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Vali Özkan söyleşide, Bozok Üniversitesi eğitim gören öğrencilere valilik mesleğini anlatarak, mesleki tecrübelerini paylaştı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette Vali Özkan, kendi hayatından bahsedip, geleceğin öğretmenleri için önemli tavsiyelerde bulundu. Eğitim ve öğretmenlik alanında bilgiler paylaştı.

Söyleşide konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali, Özkan, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde geleceğin öğretmenleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Özkan konuşmasının devamında şunları söyledi: “Öğretmenlik mesleğine ilk adımı Yozgat Bozok Üniversitemizde atmış durumdasınız. Buradan mezun olduktan sonra eğitim ordumuza katılacaksınız. Gelecek nesillerimizin mimarları, eğitim sevdalısı öğretmenler olarak güzel ülkemizin her bir köşesinde, görev yapacak, milletimize faydalı olmanın gururunu, onurunu bizlere yaşatacaksınız. Çok kutsal ve saygın bir mesleğin mensupları olacaksınız. Öğretmen, insanı okuyan, kaderi dokuyan ve kadere dokunandır. Gelecek nesillere hayatına ve kaderine sizler dokunacaksınız. Toplumun en saygın meslekleri arasında yer alan öğretmenlik mesleğini bu sevda ve anlayışla devam ettirmeniz en büyük arzumuzdur" dedi.