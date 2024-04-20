Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen deprem Yozgat’ın Kadışehri, Aydıncık, Akdağmadeni ve Çekerek ilçeleri başta olmak üzere il genelinde hissedildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vali Özkan, Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özkan, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek taleplerini aldı.

TEKRAR ZİYARET ETTİ

Vali Özkan, Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen 5.6 büyüklüğünde ki depremden etkilenen Kadışehri ilçesine bağlı Halıköy beldesini ve Elmalıçiftliği, Gümüşsu, Yelten, Dikmesöğüt, Seyhan ve Ovacık köylerini tekrar ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özkan, ekipler tarafından sahada hasar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, vatandaşlara hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyarılarını tekrarladı.