Uluslararası platformda tanınmış bu unvanı kazanmak için adaylık başvurusu devam eden ilçeler ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Uluslararası Cittaslow Birliği, dünyanın dört bir yanındaki şehirleri sakinlik, sürdürülebilirlik ve kalite odaklı yaşam tarzlarına teşvik etmek amacıyla "Sakin Şehir" unvanı veriyor. Ancak bu yılki liste açıklamasında Yozgat, bu unvanı kazanma şansını yakalayamadı.

Cittaslow'un "Sakin Şehir" unvanını kazanan şehirler, hava kalitesi, su temizliği, görsel ve ses kirliliği gibi kriterleri karşılama başarısı gösterdiler. Şu an için 8 ilçe ise bu unvan için adaylık sürecini sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

Türkiye'den Cittaslow'un "Sakin Şehir" unvanını kazanan şehirlerarasında İzmir’in Seferihisar ve Foça, Muğla’nın Akyaka ve Köyceğiz, Isparta’nın Eğirdir ve Yalvaç, Bolu’nun Göynük ve Mudurnu gibi güzelliklerle dolu yerler yer alıyor. Bunun yanı sıra Bitlis’in Ahlat, Malatya’nın Arapgir, Antalya’nın Finike, Sinop’un Gerze, Çanakkale’nin Gökçeada, Ankara’nın Güdül, Şanlıurfa’nın Halfeti, Bursa’nın İznik, Erzincan’ın Kemaliye, Ordu’nun Perşembe, Artvin’in Şavşat, Erzurum’un Uzundere, Kırklareli’nin Vize ve Aydın’ın Yenipazar ilçeleri de bu prestijli listeye giren diğer şehirler.

SAKİN ŞEHİR ADAYI İLÇELER

Cittaslow Türkiye listesine girmek için adaylık başvurusu yapan ve kriterlerle ilgili inceleme süreçleri devam eden 8 ilçe bulunuyor. Bu ilçeler şunlar: Kastamonu’ya bağlı Daday, Karabük’ün Eflani, Aksaray’ın Güzelyurt, Samsun’un Yakakent, Çanakkale’nin Bayramiç, Eskişehir’in Sivrihisar, Tekirdağ’ın Şarköy ve Bilecik’in Osmaneli ilçeleri adaylık sürecini sürdürüyorlar. (Melike Aslı Arslan)