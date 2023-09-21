Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 21 Eylül 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.0058 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.9951 liradan, satış fiyatı ise 27.0166 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.7533 TL'den yapan euro şu anda 28.737 TL alış ve 28.7697 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)