Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi tarafından bağımlıkla mücadele kapsamında öğrencilere yönelik seminer düzenlendi.

Yozgat Meslek Yüksekokulunda düzenlenen seminerde alkol, uyuşturucu, madde ve tütün bağımlılığı ile ilgili öğrenciler bilgilendirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi polis memuru Erkan Çelik tarafından gerçekleştirilen seminerde gençlerin ne gibi tuzaklarla madde bağımlısı yapıldığı, bağımlı insanların ve ailelerin üzücü hayatları, bağımlılıktan kurtulma yolları gibi konularda bilgiler paylaşıldı.

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu tarafından iki hafta da bir düzenlenmesi planlanan seminerlerin ikincisi olan bu program sonunda Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Ünlü programa sağladığı katkılardan dolayı Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi polis memuru görevlisi Erkan Çelik’e teşekkür belgesi takdim etti.