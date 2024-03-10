Çamlık Kır Kafe'de gerçekleşen buluşma, Hanım İcra Heyeti Başkanı Öğretim Görevlisi Eda Tuğrul ve Yozgat Türk Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer'in katılımıyla gerçekleşti. Kadınların toplumdaki rolünü vurgulayan etkinlik, güçlü bir kadın dayanışması sergiledi.

Buluşma, açılış konuşmalarıyla başladı. Yozgat Türk Ocağı Hanım İcra Heyeti Başkanı Eda Tuğrul, "Bugün burada güçlü kadınların buluşmasıyla, toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Kadınlar olarak birbirimize destek olmalı ve toplumumuzda etkin roller üstlenmeliyiz" dedi. Tuğrul, etkinlikte yer alan diğer katılımcılara da teşekkür ederek kadın dayanışmasının gücüne vurgu yaptı.

Yozgat Türk Ocağı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökalp Çınarer ise "Kadınlarımızın toplumumuzdaki önemini biliyor ve takdir ediyoruz. Yozgat Türk Ocağı olarak, kadınların liderlik rollerinde daha fazla yer almasını destekliyoruz. Bu etkinlik, kadınlarımızın toplumdaki etkileşimini artırmak ve birlikte daha güçlü olmak adına önemli bir adımdır" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Dr. Leila Kutlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşi büyük ilgi gördü. Kutlu, "Eski Türklerde Sosyal ve Kültürel Değerler" konulu sunumuyla katılımcılara geçmişin izinde bir kültür yolculuğu yaşattı. Katılımcılar, eski Türklerin sosyal yapısı ve kültürel değerleri üzerine keyifli bir sohbetin tadını çıkardı.

Müzik öğretmeni Belgüzar Akgül ve Koç Sanat Merkezi öğrencisi Aziza Koç'un işbirliğiyle düzenlenen müzik dinletisi, etkinliğe sanatın büyülü dokunuşunu kattı. Akgül ve Koç'un performansı, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatarak etkinliği sanatın eşsiz dünyasıyla birleştirdi.

Etkinlik, güçlü kadınların deneyimlerini paylaştığı bir sohbetle devam etti. Ayrıca, Hanım İcra Heyeti ve Yozgat Türk Ocağı yöneticileri, gelecekteki projeler ve etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Katılımcılar arasında dostluk ve dayanışma köprüleri kurulurken, Yozgat Türk Ocağı'nın kadınlarının toplumsal süreçlere daha fazla dahil olmaya yönelik çabaları takdirle karşılandı.