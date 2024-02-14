Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Lig müsabakaları Tokat’ta tamamlandı.

Heyecan dolu Voleybol Bölgesel Ligi maçları 13 grupta mücadele eden 79 kadın ve 85 erkek takımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Bölgesel Voleybol Ligi müsabakaları tamamlandı. Yapılan müsabakalarda Erkeklerde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi şampiyon olurken Bayanlarda ikinciliği elde etti. Erkekler müsabakalarında Ordu Üniversitesi ikinci, Yozgat Bozok Üniversitesi ise üçüncü oldu. Bayanlar müsabakalarında ise Ordu Üniversitesi birinci, TOGÜ ikinci ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üçüncülüğü elde etti. Şampiyonların madalyalarını TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz takdim etti.

Turnuvadan 3.’lük kupası ile dönen Sivas Cumhuriyet Spor Bilimleri Fakültesi Spor Kulübü, 2 Mart’ta düzenlenecek olan Bölgesel Lig maçlarında boy gösterecek.