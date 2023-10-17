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Bölge halkı tarafından toplanan ve satışa sunulan orman meyveleri, kış aylarında yaban hayvanlarının beslenmesini olumsuz etkiliyor. Bu durum, hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.

Orman meyvelerinin toplanması, yaban hayvanlarının kış mevsiminde beslenme kaynaklarının azalmasına yol açıyor. Bu meyvelerin doğal yaşam alanlarından toplanması, orman ekosistemine zarar veriyor ve doğanın dengesini bozuyor.

Hayvanseverler, bu konuda duyarlılık çağrısı yaparak, orman meyvelerini toplamamayı ve bu meyveler için ayrı bahçeler oluşturulmasını talep ediyor.

Ormanlarda doğal olarak yetişen yaban mersini, böğürtlen, ahududu, karamuk, kuşburnu, dağ çileği, alıç ve kızılcık gibi meyvelere dokunulmaması, yaban hayvanlarının doğal beslenme alışkanlıklarını sürdürebilmeleri için kritik bir öneme sahiptir.

Doğayı ve yaban hayvanlarını korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak adına, orman meyvelerine duyarlı davranış sergilemeliyiz. Orman meyvelerini toplamayarak, doğanın dengesini korumak hepimizin sorumluluğundadır. (Haber Merkezi)