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Göç dalgası, Yozgat’taki toplam nüfus olan 418 bin 442 kişi üzerinde etkili oldu.

İç göç verilerine göre, Yozgat'ın 2022 yılında aldığı göç 19 bin 580 kişi olarak kaydedilirken, aynı yıl verdiği göç ise 22 bin 42 kişi olarak belirlendi. Bu durumda Yozgat’ın net göç hızı binde -5,9 olarak hesaplandı.

YOZGAT EN ÇOK EĞİTİMDEN GÖÇ ALDI

TÜİK son göç rakamlarına göre Yozgat’a göç edenlerin başlıca nedenleri eğitim, konut ve aile bağları olarak ön plana çıktı.

Bu verilere göre, Yozgat'a en büyük göç nedeni eğitim oldu. 2018-2022 yılları arasında Yozgat’a toplam göç sayısı 19 bin 580 olurken eğitim nedeniyle göç rakamı ise 4 bin 438 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2018-2022 yılları arası göç etme nedenine göre illerin aldığı göç rakamlarına bakıldığında; Yozgat’a en çok göç, eğitim nedeniyle yaşanıyor. En çok göç alma sırasını hane ve aile fertlerinin birine bağımlı göçü ve iyi konut ile yaşam koşulları takip ediyor.

Yozgat’a gelen toplam göç 19 bin 580 olurken bunlardan; bin 750’si tayin ve iş değişikliği, bin 682’si işe başlama ve iş bulmak, 4 bin 438’si eğitim, bin 18’i medeni durum değişikliği ve ailevi nedenler, 2 bin 404’ü daha iyi konut ve yaşam koşulları, 3 bin 504’ü aile fertlerinden birine bağımlı olan göç, 812’si memlekete geri dönmek, 382’si ise sağlık ve bakım hizmetleri için geldiler.

GÖÇ SEBEBİ: AİLE FERTLERİNDEN BİRİNE BAĞIMLI GÖÇ

TÜİK verilere göre, Yozgat'ın en büyük göç sebebi hane ve aile fertlerinden birine bağımlı göç oldu.

Bu yıllar arasında Yozgat’tan toplam göçün sayısı 22 bin 42 olurken hane ve aile fertlerinden birine bağımlı göçün rakamı ise 4 bin 481 oldu.

TÜİK’in 2018-2022 yılları arası göç etme nedenine göre illerin aldığı göç rakamlarına bakıldığında; Yozgat’ta en çok göç hane ve aile fertlerinden birine bağımlı göç nedeniyle yaşanıyor. Bu sırayı eğitim ve daha sonra da iyi konut ile yaşam koşulları takip ediyor.

Yozgat’tan giden toplam göç 22 bin 42 olurken bunlardan; 3 bin 109’u tayin ve iş değişikliği, 2 bin 308’i işe başlama ve iş bulmak, 4 bin 118’i eğitim, bin 281’i medeni durum değişikliği ve ailevi nedenler, 3 bin 424’ü daha iyi konut ve yaşam koşulları, 4 bin 481’i hane ve aile fertlerinden birine bağımlı göç, 249’u aile yanına ve memlekete geri dönme, 173’ü sağlık ve bakım için gittiler. (Selma Şahin)