Tahmini Okuma Süresi: dakika

Özellikle Tokat, Ordu, Samsun ve Amasya gibi Karadeniz Bölgesi illerinde sıcaklıkların düşeceği ve şimdiden gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

El Nino etkisinin artacağı bu kış mevsiminde, soğuk hava dalgalarının bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların soğuk kış günlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulanıyor.

MGM uzmanları, yaz aylarında yaşanan El Nino etkisinin yerini kışa bırakacağını belirterek, bu durumun bin 987 kışına benzerlik göstereceğini ifade ediyor. Ayrıca, Türkiye'nin bu yaz döneminde sık sık uzun süreli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kaldığını belirtiyorlar.

MGM uzmanları, açıklamalarında, "Dünya genelinde ortalama sıcaklık değerlerinin rekor seviyede olduğunu ve El Nino etkisinin daha da güçlendiğini" söylüyorlar. Bu nedenle, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanların soğuk kış aylarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyorlar.

Ayrıca, Kuzey Kutbu'nda başlayan sonbaharın, buzulların artışına ve Sibirya'da yoğun kar yağışlarına yol açtığını belirterek, önümüzdeki kışın yağışlı geçme olasılığının yüksek olduğunu ifade ediyorlar.

Vatandaşlar, bu kış mevsimi için gerekli önlemleri şimdiden alarak soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmalıdır. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarılar, herkesin kış aylarına hazırlıklı bir şekilde girmesinin önemini vurguluyor.