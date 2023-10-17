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Staj ve çıraklık mağdurları, stajyerlik ve çıraklık dönemlerinin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi amacıyla mücadelelerini sürdürmektedirler. Meclis'in açılmasının ardından, staj ve çıraklık mağdurları, Meclis'ten gelecek açıklamaları beklemektedirler. Bu mağdurlar, haklarını koruma amacıyla çaba harcamaya devam etmektedirler. 1986 yılında kabul edilen 3308 sayılı Meslek Kanunu ile birlikte staj ve çıraklık dönemleri sigorta başlangıcı olarak tanımlanmış, ancak prim ödemeleri yapılmadığı için emekli olma hakkından mahrum kalmışlardır. Günümüzde emeklilik hesaplamalarında bu dönemin dikkate alınmaması, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) hakkını kullanamamalarına neden olmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en az bir yıl süren staj ve çıraklık dönemini tamamlayanlar için bir düzenleme üzerinde çalışmaktadır. Bakanlığın yakın bir zamanda halkı bu konuda bilgilendirmesi beklenmektedir. Bu düzenleme ile yaklaşık 250.000 kişi emekli olma şansına sahip olacaktır.

Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu, bu konuyla ilgili olarak siyasi görüşmeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapmaktadır. Son olarak, Ankara'da MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişler ve MHP Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile görüşmüşlerdir. Yıldırım, mağduriyetin çözülmesi gerektiğini belirterek, teklif Meclis aşamasına geldiğinde destek vereceklerini ifade etmiştir.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, sosyal medya üzerinden de duyurular yaparak kamuya seslenmektedir. Ayrıca, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları İzmir Dernek Başkanı Semiha Özek, SSK kaydı olanların haklarını alacaklarını vurgulamış ve staj ve çıraklık ayrımı yapılmasına karşı çıkmıştır. Özek ayrıca, çocuk işçiliğini önleyen, mesleki eğitimi teşvik eden ve staj mağduriyetini çözen bir yasa taleplerini dile getirmiştir. (Haber Merkezi)