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Yozgat’ta 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hangi bölge, ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını sizler için araştırdık. İşte detaylar:

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER

SORGUN

Etkilenen Bölgeler: Büyükören köyü bölgeleri

Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:00

Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması

Kesinti Süresi: 8 saat

ŞEFAATLİ

Etkilenen Bölgeler: Paşaköy köyü bölgeleri

Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:30

Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 17:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika

SARIKAYA

Etkilenen Bölgeler: Karahallı köyü bölgeleri

Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 12:30

Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 17:30

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması

Kesinti Süresi: 5 saat

BOĞAZLIYAN

Etkilenen Bölgeler: Karakuyu, Yenikışla, Pınarkaya, Yahyalı, Çatak köyleri bölgeleri

Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:30

Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 12:30

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması

Kesinti Süresi: 3 saat

SORGUN-BOĞAZLIYAN

Etkilenen Bölgeler: Sorgun Bağlarbaşı Mahallesi, Boğazlıyan Çarşı Mahallesi (Bir kısmı)

Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:00

Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 16:00

Kesinti Nedeni: Bakım çalışması

Kesinti Süresi: 7 saat

Elektrik kesintisi sırasında vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve elektrikli cihazlarını kapatmaları önemlidir. Kesintilerin belirtilen saat aralıklarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. (Haber Merkezi)