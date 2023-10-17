Yozgat’ta 18 Ekim 2023 Çarşamba günü hangi bölge, ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını sizler için araştırdık. İşte detaylar:
ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK YERLER
SORGUN
Etkilenen Bölgeler: Büyükören köyü bölgeleri
Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:00
Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması
Kesinti Süresi: 8 saat
ŞEFAATLİ
Etkilenen Bölgeler: Paşaköy köyü bölgeleri
Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:30
Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 17:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Kesinti Süresi: 7 saat 30 dakika
SARIKAYA
Etkilenen Bölgeler: Karahallı köyü bölgeleri
Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 12:30
Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 17:30
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması
Kesinti Süresi: 5 saat
BOĞAZLIYAN
Etkilenen Bölgeler: Karakuyu, Yenikışla, Pınarkaya, Yahyalı, Çatak köyleri bölgeleri
Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:30
Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 12:30
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması
Kesinti Süresi: 3 saat
SORGUN-BOĞAZLIYAN
Etkilenen Bölgeler: Sorgun Bağlarbaşı Mahallesi, Boğazlıyan Çarşı Mahallesi (Bir kısmı)
Kesinti Başlangıç Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 09:00
Kesinti Bitiş Tarihi: 18 Ekim 2023, saat 16:00
Kesinti Nedeni: Bakım çalışması
Kesinti Süresi: 7 saat
Elektrik kesintisi sırasında vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve elektrikli cihazlarını kapatmaları önemlidir. Kesintilerin belirtilen saat aralıklarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. (Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi