Tahmini Okuma Süresi: dakika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik planlanan destekleme ödemesinin bugün itibarıyla toplamda 1 milyar 81 milyon 396 bin TL olarak hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformlarında yaptığı açıklamada, çiftçilere sağlanan tarımsal destekleme ödemesinin heyecan verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde Bakan Yumaklı, çiftçilerin bugün itibarıyla hesaplarına aktarılan 1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini duyurarak, bu destek ödemesinin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Yumaklı'nın paylaşımına göre, tarımsal destekleme ödemesinin büyük bir kısmı, 987 milyon 87 bin 412 lira ile tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelini içeriyor. Bunun yanı sıra, 42 milyon 10 bin 872 lira biyolojik mücadele, 40 milyon 656 bin 605 lira kırsal kalkınma yatırımları ve 8 milyon 657 bin 540 lira bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için ayrılmış durumda.

Ayrıca, Uzman Eller Projesi'ne yönelik 2 milyon 983 bin 571 liralık destekleme ile birlikte toplamda 1 milyar 81 milyon 396 bin TL'lik ödemenin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu destekleme ödemesi, tarımsal sektördeki çiftçilere yönelik yapılan önemli bir maddi katkıyı temsil ediyor.