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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan tahminlere göre, 16 Kasım Perşembe günü Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bolu, Karabük, Ankara'nın belirli ilçeleri, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağışların öğleden sonra başlaması bekleniyor.

Yozgat, Tokat, Amasya, Samsun, Çorum ve Sivas gibi iller de Karadeniz'den etkilenecek ve sağanak yağışın etkisi altında kalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Su baskınlarına karşı alınacak önlemlerin hayati önem taşıdığı belirtilirken, dik yamaçlarda oluşabilecek heyelan riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumu şu şekilde:

Yozgat: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 13°C.

Sivas: Çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16°C.

Tokat: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 18°C.

Amasya: Öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 17°C.

Çorum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 15°C.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 17°C.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20°C.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 23°C.

Adana: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26°C.

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23°C.

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 19°C.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 12°C.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 19°C.