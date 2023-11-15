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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iş yeri ve konut kullanımına uygun olan bu arsalar, açık artırma yöntemiyle elde edilebilecek. Satışa çıkan arsaların KDV'den muaf tutulması, peşin ve taksitli ödeme seçenekleri sunulması planlanıyor.

Başvurular, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu, İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı-Küçükçekmece ve www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden internet üzerinden gerçekleştirilecek. Açık artırma toplantısı ise 21-22-23 Kasım 2023 tarihlerinde, saat 10.30'da düzenlenecek.

KDV'siz arsaların satışa çıkacağı iller arasında Afyonkarahisar, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara gibi birçok önemli şehir yer alıyor. Ayrıca, satışa çıkacak arsalarda peşin ödemelerde indirim ve taksit imkanları da bulunacak.

Satış sürecinde çekiliş tarihleri de belirlenmiş durumda. Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya gibi iller için 21 Kasım 2023 Salı günü, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep gibi iller için 22 Kasım 2023 Çarşamba günü, Mersin, Muğla, Sivas gibi iller için ise 23 Kasım 2023 Perşembe günü çekilişler gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Örneğin, başvuru için resmi kimlik belgesi fotokopisi veya tüzel kişilik durumunda gerekli belgelerin ibrazı isteniyor. Başvuru ücretleri ise gayrimenkulün muhammen bedeline göre farklılık gösteriyor.

EMLAK YÖNETİM Hizmetleri ve Tic A.Ş'in Halk Bankası Halkalı Şubesi IBAN numarasına yapılacak başvurularda, muhammen bedeli 40.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 2.000 TL, 40.001 ile 100.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL gibi belirlenmiş ücretler geçerli olacak. Muhammen bedeli arttıkça başvuru ücreti de artış gösterecek.