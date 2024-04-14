Zararsız, "Bu vatan için canlarını ortaya koyup hakk'a yürüyen, vatan topraklarını savunarak bizlere şanlı bayrağımız altında özgürce yaşama şerefini veren; sayısız destan yazan kahraman şehitlerimizi Şehitler Haftasında bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Tarih boyunca milletimizin, bağımsızlığı ve inandığı değerler için vatanı uğruna her türlü fedakarlıklar yapmaktan, canını vermekten çekinmediğini belirten Zararsız mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.” inancıyla hareket eden milletimiz, 93 Harbi’nde, Çanakkale’de, Sakarya’da ve daha nice yerlerde istiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden her türlü saldırıya karşı vatanını savunmuştur. Bu vatan için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, emsalsiz özverileriyle, milletimizin değerlerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu tarih boyunca ispatlamışlardır.



Bugün bizlere düşen görev, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını korumak ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve bu kutsal toprakları bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanabilmesi için canlarını bir an bile düşünmeden feda eden tüm aziz şehitlerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."