Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin huzuru ve güvenliği için çalışmalar devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak kontrol çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında emniyet ekipleri metruk binalarda, okul çevrelerinde, park ve bahçelerde çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında bin 518 vatandaş ve 385 araç sorgulandı.

Yapılan çalışmalar ile ilgili Yozgat Valiliği tarafından veriler paylaşıldı.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada; “Bin 518 şahıs, 11 yabancı uyruklu şahıs sorgulanmış, 3 aranan şahıs, 1 yoklama kaçağı şahıs yakalanmıştır. 385 araç sorgulanmış, 95 umuma açık işyeri denetlenmiştir. 18 metruk bina, 52 park bahçe ve 4 okul ve çevresi kontrol edilmiştir. İlimizin huzur ve güvenliği için çalışan güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyoruz” denildi.