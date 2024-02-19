CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Sivas’taki 25 ilkokulda ‘Enerji Okuryazarlığı’ eğitimlerinin başlatılması için protokole imza atıldı. Protokol kapsamında il merkezinde belirlenen 25 ilkokulda, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlenecek.

Sürdürülebilir bir gelecek için enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı büyük önem taşırken, bu anlayışın daha küçük yaşlarda genç zihinlere yerleşmesi hedefi ile ‘Enerji Okuryazarlığı’ Projesi’ni hayata geçiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim iş birliği protokolüne imza attı. Protokol kapsamında 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Sivas il merkezinde belirlenecek 25 ilkokulda, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, “elektrik nedir, nasıl üretilir, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu” gibi konular çocukların anlayabileceği dilde anlatılacak.

“HAYATIN HER ALANINDA BİLGİLİ VE DONANIMLI BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Enerji Okuryazarlığı eğitimlerinin başlatılması hedefi ile 16 Şubat Cuma günü Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül’ün hazır bulunduğu bir imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve bu alanda bilinçli nesiller yetiştirilmesi için yürütülen çalışmaların çok değerli ve anlamlı olduğuna dikkat çekerek, “Çocuklarımızı hayatın her alanında bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması, israfın önlenmesi, çevre bilinci, ülkemizin ve dünyanın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirebilirsek, onlar da daha yaşanılabilir bir dünyayı kendilerinden sonra gelecek nesillere miras bırakacaklardır. CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül’e bu alanda yürütülen eğitim çalışmalarına sağladıkları destek için teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“HEM BUGÜNÜMÜZ HEM DE GELECEĞİMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

CK Enerji grubu olarak enerji tasarrufu ve bu alanda toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmalara özel bir önem verdiklerini dile getiren CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Muharrem Bülbül de, sadece bugünü değil geleceği de düşünen bir anlayış ile bu çalışmaları planladıklarını söyledi.

Bülbül, “Sivas, Tokat ve Yozgat’ta görevli tedarik şirketi olarak yaklaşık 900 bin müşterimize elektrik perakende satış hizmeti sunarken, elektriğin verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmalarımız da sürüyor. Bu yıl da Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği kapsamında çocuklarımızı elektriğin ne olduğu, nasıl üretildiği, güvenli elektrik kullanımı, enerji verimliliği, evde ve okulda enerji tasarrufu gibi konularda bilgilendirmeye çalışacağız. Küçük yaşlarda oluşacak bu bilinç ve tasarruf alışkanlığı hem bugünümüz hem de geleceğimiz açısından çok önemli” ifadelerini kullandı.