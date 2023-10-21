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81 ilde yer alan köy sayısı belirlendi. Yozgat’ta ve Yozgat’ın komşu illerinde kaç köy bulunuyor? İl il listelenen köy sayısı haberimizde yer alıyor. İşte merak edilen köy sayısı listesinin ayrıntıları...

TÜİK'te yer alan bilgilere göre Yozgat’ta ve komşu illerde yer alan köy sayısını derledik. Yozgat ve çevre illerde yer alan köy sayısı ayrıntıları için aşağı bakınız...

81 İLDE YER ALAN KÖY SAYISI

İl il listelenen 81 ilde yer alan köy sayısına göre Ankara, İzmir ve İstanbul'daki köy sayıları belirlendi.

Yozgat: Yozgat, 558 köyüyle dikkat çekiyor.

Tokat: Tokat ilinde toplam 614 köy bulunuyor.

Sivas: Sivas, bin 233 köyüyle en fazla köye sahip illerden biri konumunda.

Samsun: Samsun'da toplam 942 köy bulunmaktadır.

Nevşehir: Nevşehir ilinde 153 köy mevcuttur.

Kırşehir: Kırşehir'de toplam 252 köy yer almaktadır.

Kırıkkale: Kırıkkale ilinin 185 köyü bulunmaktadır.

Çorum: Çorum, 759 köy sayısıyla dikkat çekiyor.

Ankara: Ankara’da 672 adet köy bulunuyor.

Amasya: Amasya’da ise 372 köy var. (Melike Aslı Arslan)